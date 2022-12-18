Arjantin - Fransa maçı CANLI YAYIN (2022 Dünya Kupası final maçı canlı izle)

2022 Dünya Kupası'nda final heyecanı yaşanıyor. Turnuvada rakiplerini bir bir eleyerek adını finale yazdırmayı başaran iki ekip Arjantin ve Fransa, Dünya Kupası'nı müzesine götürmek için karşı karşıya geliyor. Bir tarafta futbol tarihinin en önemli futbolcularından birisi olan Lionel Messi'nin, diğer tarafta dünya futbolunun yükselen yıldızı Kylian Mbappe'nin mücadele edeceği Arjantin - Fransa maçının canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 18.12.2022- 17:50 Güncelleme Tarihi: 18.12.2022- 18:40