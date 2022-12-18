2022 Dünya Kupası'nda final heyecanı yaşanıyor. Turnuvada rakiplerini bir bir eleyerek adını finale yazdırmayı başaran iki ekip Arjantin ve Fransa, Dünya Kupası'nı müzesine götürmek için karşı karşıya geliyor. Bir tarafta futbol tarihinin en önemli futbolcularından birisi olan Lionel Messi'nin, diğer tarafta dünya futbolunun yükselen yıldızı Kylian Mbappe'nin mücadele edeceği Arjantin - Fransa maçının canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...
ARJANTİN - FRANSA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 18:00'de başlayan mücadele TRT 1'den canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Arjantin: Emiliano Martínez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; Di María, De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister; Leo Messi. Julián Álvarez.
Fransa: Lloris; Koundé, Varane, Upamecano, Théo Hernandez; Antoine Griezmann, Tchouaméni, Rabiot; Dembélé, Giroud, Mbappé.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ:
GOOOLL! | MESSI FİNALDE AÇILIŞI YAPTI! ARJANTİN ÖNE GEÇTİ! 🔟⚽#ARG | #Qatar2022 pic.twitter.com/idO5TDJg8o— TRT Spor (@trtspor) December 18, 2022
GOOOLL! | ANGEL DI MARIA!! ARJANTİN MÜTHİŞ PASLARLA GELDİ! FİNALDE FARK 2'YE ÇIKTI! 😱⚽#ARG | #Qatar2022 pic.twitter.com/Cla5ZoW2cB— TRT Spor (@trtspor) December 18, 2022