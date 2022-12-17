Katar 2022 Dünya Kupası üçüncülük maçında Hırvatistan ile Fas karşı karşıya geldi. Hırvatlar rakibini 2-1'lik skorla mağlup etti ve turnuvada 3. olmayı başardı.

FIFA 2022 Dünya Kupası'nda artık heyecan sona eriyor. Turnuvada 3.lüğü belirleyen maçta Hırvatistan ile Fas kozlarını paylaştı.

Nefes kesen mücadelede kazanan taraf 2-1'lik skorla Hırvatistan oldu.

Hırvatistan adına goller, 7. dakikada Gvardiol ve 42'de Orsic'in ayağından geldi.

Fas'ın tek golünü ise 9. dakikada Dari kaydetti.

Mücadele bu gollerle sona ererken Hırvatistan önemli bir başarıya imza attı ve turnuvayı 3. olarak tamamladı.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ