FIFA 2022 Dünya Kupası'nda artık heyecan sona eriyor. Turnuvada 3.lüğü belirleyen maçta Hırvatistan ile Fas kozlarını paylaştı.
Nefes kesen mücadelede kazanan taraf 2-1'lik skorla Hırvatistan oldu.
Hırvatistan adına goller, 7. dakikada Gvardiol ve 42'de Orsic'in ayağından geldi.
Fas'ın tek golünü ise 9. dakikada Dari kaydetti.
Mücadele bu gollerle sona ererken Hırvatistan önemli bir başarıya imza attı ve turnuvayı 3. olarak tamamladı.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ
⚽ GOOLL! | HARİKA BİR DURAN TOP ORGANİZASYONU! PERISIC İNDİRDİ, GVARDIOL KAFAYLA TAMAMLADI! 🇭🇷 pic.twitter.com/gdQCeWaVvy— TRT Spor (@trtspor) December 17, 2022
⚽ GOOLL! | MAÇ MÜTHİŞ BAŞLADI, GOLLER PEŞ PEŞE GELİYOR! ZIYECH ORTALADI, DARI ATTI! SKORDA DENGE VAR... 🇲🇦 pic.twitter.com/SPhPz0JXLa— TRT Spor (@trtspor) December 17, 2022
⚽️ GOOLL! | ORSIC'TEN MÜKEMMEL PLASE, HARİKA BİR GOL! HIRVATİSTAN TEKRAR ÖNDE! 🇭🇷 pic.twitter.com/e7rM9SiFgU— TRT Spor (@trtspor) December 17, 2022