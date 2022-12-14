Dünya Kupası'nda Arjantin'den sonraki finalist belli oluyor. Yarı final mücadelesinde Fransa ile Fas kozlarını paylaşıyor. Turnuvanın sürpriz ekiplerinden Fas kazanması halinde tarihi bir başarı elde edecek. Son şampiyon Fransa ise ünvanını korumak istiyor. Fransa-Fas maçını haberimizden CANLI olarak izleyebilirsiniz...
FRANSA - FAS MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Fransa - Fas maçı 14 Aralık Çarşamba günü saat 22:00'de başladı. Mücadele TRT 1'de canlı olarak yayınlıyor.
FRANSA - FAS 11'LER
Fransa: Lloris, Kounde, Varane, Konate, Theo, Tchouameni, Griezmann, Fofana, Dembele, Giroud, Mbappe.
Fas: Bounou, Hakimi, El Yamiq, Saiss, Aguerd, Mazraoui Amrabat, Ounahi, Ziyech, En Nesyri, Boufal.
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İŞTE MAÇIN GOLLERİ:
GOOOLL! | THEO HERNANDEZ ŞIK VURUŞLA BİTİRDİ! FRANSA GOLÜ ERKEN BULDU! ⚽️#FRA | #Qatar2022 pic.twitter.com/ZaUA2EBFiX— TRT Spor (@trtspor) December 14, 2022