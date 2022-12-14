Dünya Kupası yarı final maçında Fransa ile Fas kozlarını paylaşıyor. Futbolseverler mücadeleyi izlemek için, "Fransa-Fas maçı izle, Fransa-Fas şifresiz izle, Fransa-Fas canlı izle" aramaları yapıyor. İşte Fransa-Fas maçının detayları...

Dünya Kupası'nda Arjantin'den sonraki finalist belli oluyor. Yarı final mücadelesinde Fransa ile Fas kozlarını paylaşıyor. Turnuvanın sürpriz ekiplerinden Fas kazanması halinde tarihi bir başarı elde edecek. Son şampiyon Fransa ise ünvanını korumak istiyor. Fransa-Fas maçını haberimizden CANLI olarak izleyebilirsiniz...

FRANSA - FAS MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Fransa - Fas maçı 14 Aralık Çarşamba günü saat 22:00'de başladı. Mücadele TRT 1'de canlı olarak yayınlıyor.

FRANSA - FAS 11'LER

Fransa: Lloris, Kounde, Varane, Konate, Theo, Tchouameni, Griezmann, Fofana, Dembele, Giroud, Mbappe.

Fas: Bounou, Hakimi, El Yamiq, Saiss, Aguerd, Mazraoui Amrabat, Ounahi, Ziyech, En Nesyri, Boufal.

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İŞTE MAÇIN GOLLERİ: