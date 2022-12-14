2022 Dünya Kupası'nda kalecilerin penaltılardaki performansı ön plana çıktı.
2022 Dünya Kupası penaltı atışlarında dikkat çeken detay!
2022 Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla sürüyor. Yarı final ilk eşleşmesinde Lionel Messil'i Arjantin, Hırvatistan engelini geçerek adını finale yazdırmayı başardı. Öte yandan turnuva boyunca atılan penaltı atışlarında dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. İşte detaylar...
İlginç noktalar ise çok konuşulacak. Buna göre; kırmızı renk forma giyen kaleciler, yeşil veya daha farklı renkleri tercih eden file bekçilerine göre penaltı çıkarmada daha başarılı...
Örneğin Arjantin-Hollanda maçında kırmızıyı tercih eden Emiliano Martinez, "yeşil"e bürünen Hollandalı mevkiidaşı Andries Noppert'i adeta ezdi.