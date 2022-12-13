Katar'da Arjantin ile Hollanda arasındaki yarı finale çıkma mücadelesi, her anıyla adeta bir gerilim filmini andırıyordu. İki takım 2014'te Cüneyt Çakır'ın yönettiği Dünya Kupası yarı finalinde karşılaşmış ve Tangocular, golsüz sona eren kapışmanın sonunda rakibini penaltılarda 4-2 yenerek elemişti.
Yaşananları anlattı! Hollanda - Arjantin maçında Lionel Messi ve Weghorst...
2022 Dünya Kupası'nda oynanan Hollanda - Arjantin maçı uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir çekişmeye sahne oldu. Maça Wout Weghorst ve Arjantin'in kaptanı Lionel Messi arasında yaşananlar damga vurdu. Öte yandan maç sonrası o anlara tanıklık eden bir gazeteci çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...
8 yıl önceki karşılaşmanın bir bakıma rövanşı niteliğindeki maçta tansiyon yüksekti. Arjantin, Molina ve Messi (pen.) ile 2-0 öne geçtikten sonra Portakallar, oyuna sonradan giren Beşiktaşlı Weghorst'un 2 golüyle maça tutundu. Weghorst son golü, 90+11'de attı. Ancak penaltılarda Lionel Messi önderliğindeki Güney Amerika temsilcisi, 4-3 ile adını son 4 arasına yazdırmayı başardı.