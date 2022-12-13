"Messi işte o zaman sinirlenmeye başladı. Hollandalı futbolcu hiçbir şey anlamadı ve Messi çılgına döndü. Fotoğraflarda görüldüğünden de sinirliydi. Messi'yi hiç o kadar sinirli görmemiştim. O kadar öfkeliydi ki, ne sorularıma cevap verdi ne de onunla röportaj yapabildim."