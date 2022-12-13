ARJANTİN HIRVATİSTAN - CANLI İZLE TRT 1 📺 | Arjantin - Hırvatistan yarı final maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Arjantin ile Hırvatistan Dünya Kupası yarı finalinde karşı karşıya gelecek. Tüm dünya gözelerini bu maça çevirdi ve finale adını yazdıracak ilk takımı merak ediyor. Messi önderliğinde gruplardan çıkan ve son 16 turunda Avustralya, çeyrek finalde Hollanda'yı eleyen Arjantin, Japonya ve Brezilya'yı eleyen Hırvatistan ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Arjantin - Hırvatistan yarı final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 13.12.2022- 11:00 Güncelleme Tarihi: 13.12.2022- 11:00