Dünya Kupası'nda yarı final heyecanı sürüyor. Arjantin ile Hırvatistan kozlarını paylaşıyor. Turnuvanın sürpriz ekiplerinden Hırvatistan kazanması halinde üst üste 2 turnuvada final oynamış olacak. Zorlu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.
ARJANTİN - HIRVATİSTAN MAÇI - CANLI İZLE
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Arjantin: Martinez, Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico, De Paul, Paredes, Enzo Fernandez, Mac Allister, Messi, Julian Alvarez
Hırvatistan: Livakovic, Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa, Modric, Brozovic, Kovacic, Pasalic, Kramaric, Perisic.
ARJANTİN - HIRVATİSTAN YARI FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Arjantin - Hırvatistan maçı 13 Aralık Salı günü saat 22:00'de başladı ve TRT 1'den canlı yayınlanıyor.İŞTE MAÇIN GOLLERİ:
⚽GOOOLL!! LIONEL MESSI'DEN HARİKA BİR PENALTI VURUŞU! ARJANTİN ÖNDE... pic.twitter.com/thQQn0VvKS— TRT Spor (@trtspor) December 13, 2022
⚽GOOOLL!! JULIAN ALVAREZ! BÜTÜN SAHAYI GEÇTİ GOLÜNÜ ATTI FARKI İKİYE ÇIKARDI!! pic.twitter.com/aZ3MbCyT3Y— TRT Spor (@trtspor) December 13, 2022