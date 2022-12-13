Arjantin Hırvatistan CANLI İZLE

Arjantin ile Hırvatistan Dünya Kupası yarı finalinde karşı karşıya geliyor. Tüm dünya gözelerini bu maça çevirdi ve finale adını yazdıracak ilk takımı merak ediyor. Messi önderliğinde gruplardan çıkan ve son 16 turunda Avustralya, çeyrek finalde Hollanda'yı eleyen Arjantin, Japonya ve Brezilya'yı eleyen Hırvatistan ile kozlarını paylaşıyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 13.12.2022- 23:20 Güncelleme Tarihi: 13.12.2022- 23:20