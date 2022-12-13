Dünya Kupası'nda yarı final heyecanı Arjantin ile Hırvatistan arasında oynanan maçla devam etti.
Arjantin maça, Martinez, Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico, De Paul, Paredes, Enzo Fernandez, Mac Allister, Messi ve Julian Alvarez 11'iyle başladı.
Hırvatistan ise Livakovic, Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa, Modric, Brozovic, Kovacic, Pasalic, Kramaric ve Perisic 11'iyle sahada yer aldı.
Zorlu mücadelede kazanan taraf 3-0'lık skorla Tangocular oldu. Arjantin'e finali getiren golleri 34'te penaltıdan Lionel Messi ve 39 ile 69'da Julian Alvarez kaydetti.
Böylelikle Dünya Kupası'nda finale yükselen taraf Arjantin oldu. Arjantin'in finaldeki rakibi Fransa - Fas maçı sonrası belli olacak.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ:
⚽️GOOOLL!! LIONEL MESSI'DEN HARİKA BİR PENALTI VURUŞU! ARJANTİN ÖNDE... pic.twitter.com/thQQn0VvKS— TRT Spor (@trtspor) December 13, 2022
⚽️GOOOLL!! JULIAN ALVAREZ! BÜTÜN SAHAYI GEÇTİ GOLÜNÜ ATTI FARKI İKİYE ÇIKARDI!! pic.twitter.com/aZ3MbCyT3Y— TRT Spor (@trtspor) December 13, 2022
⚽️GOOOLL!! JULIAN ALVAREZ! MESSI'DEN HIRVATİSTAN SAVUNMASINI ÇARESİZ BIRAKAN ÇALIMLAR!! 🐐 pic.twitter.com/FWDHB0Lzfc— TRT Spor (@trtspor) December 13, 2022