This time for Africa!! 👏🇲🇦 #WorldCup— Shakira (@shakira) December 10, 2022
Shakira: Bu kez Afrika için!
Shakira, Fas bayrağı ve alkış emojilerini kullandığı paylaşmında, Güney Afrika'da düzenlenen 2010 Dünya Kupası'nın şarkısı olan "Waka Waka" şarkısındaki "Bu kez Afrika için" sözüne yer verdi.
Waka Waka şarkısı
Shakira'nın Waka Waka şarkısının diğer adı This time for Afria. (Bu kez Afrika için). Shakira şarkıyı, Güney Afrikalı grup Freshlyground ile birlikte seslendirdi. Şarkının içinde yerel Afrika dili de kullanıldı.