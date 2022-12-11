Fas'ın başarısına dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'da kayıtsız kalmadı. Afrika 'da düzenlenen ilk dünya kupası olan 2010 Dünya Kupası için şarkı yapan Kolombiyalı, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Shakira: Bu kez Afrika için!

Shakira, Fas bayrağı ve alkış emojilerini kullandığı paylaşmında, Güney Afrika'da düzenlenen 2010 Dünya Kupası'nın şarkısı olan "Waka Waka" şarkısındaki "Bu kez Afrika için" sözüne yer verdi.



Waka Waka şarkısı

Shakira'nın Waka Waka şarkısının diğer adı This time for Afria. (Bu kez Afrika için). Shakira şarkıyı, Güney Afrikalı grup Freshlyground ile birlikte seslendirdi. Şarkının içinde yerel Afrika dili de kullanıldı.