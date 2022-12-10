Fas - Portekiz maçı CANLI YAYIN (2022 Dünya Kupası maçı canlı izle)

2022 Dünya Kupası'nda heyecan çeyrek final maçlarıyla devam ediyor. Bu turda Fas ile Portekiz kozlarını paylaşıyor. Fas - Portekiz maçının canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 10.12.2022- 18:40 Güncelleme Tarihi: 10.12.2022- 18:48