2022 Dünya Kupası'nda heyecan çeyrek final maçlarıyla devam ediyor. Bu turda Fas ile Portekiz kozlarını paylaşıyor. Fas - Portekiz maçının canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...
FAS - PORTEKİZ MAÇININ CANLI YAYINI İÇİN TIKLAYIN
MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 18:00'de başlayan mücadele TRT 1'den canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Fas: Bounou, Hakimi, El Yamiq, Saiss, Attiatallah, Amrabat, Ounahi, Amallah, Ziyech, En Nesyri, Boufal.
Portekiz: Costa, Dalot, Pepe, Dias, Guerreiro, Neves, Otavio, Fernandes, Bernardo, Felix, Gonçalo Ramos.
GOOOLL! | EN NESYRI MÜKEMMEL YÜKSELDİ, GÜZEL BİR KAFA VURUŞUYLA FAS'I ÖNE GEÇİRDİ! ⚽️#MAR | #Qatar2022 pic.twitter.com/CY2xLn7gui— TRT Spor (@trtspor) December 10, 2022