Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Çeyrek final müsabakasında Fas ve Portekiz karşı karşıya gelecek. Lusail Iconic Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Fas - Portekiz Dünya Kupası Çeyrek Final maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

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Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. Hollanda ile Arjantin karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fas - Portekiz maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

FAS - PORTEKİZ MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Fas - Portekiz maçı 10 Aralık Cumartesi günü saat 18:00'de TRT 1'de canlı yayınlanacak.,

MUHTEMEL 11'LER

FAS

Bounou; Hakimi, Saiss, Aguerd, Mazraoui; Ounahi, Amrabat, Amallah; Ziyech, En-Nesyri, Boufal

PORTEKİZ

Costa; Dalot, Pepe, Dias, Guerreiro; B. Silva, Carvalho, Otavio; Fernandes, Ramos, Felix