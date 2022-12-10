2022 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Çeyrek final eşleşmesinde Fas ile Portekiz karşı karşıya geldi. Nefes kesen maçta gülen taraf 1-0'lık skorla Fas oldu ve adını yarı finale yazdırdı.

Fas, 2022 FIFA Dünya Kupası Çeyrek Final maçında Portekiz'i 1-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

2022 FIFA Dünya Kupası Çeyrek Finali'nde Al Thumama Stadı'nda Fas ile Portekiz karşı karşıya geldi. Arjantin Futbol Federasyonundan Facundo Tello'nun düdük çaldığı karşılaşmada Fas, Portekiz'i 1-0'lık skorla geçti. Fas'a galibiyeti getiren golü 42'nci dakikada Youssef En Nesyri kaydetti. Fas forması giyen Walid Cheddira, 65'inci dakikada Selim Amallah'ın yerine oyuna girdi ve 90+3'te ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı. Bu sonucun ardından Fas, yarı finale yükselen takım oldu.

FAS BİR İLKE İMZA ATTI

2022 FIFA Dünya Kupası Çeyrek Final mücadelesinde Fas, Portekiz'i 1-0 yenerek bir ilke imza attı. Fas, bu sonucun ardından Dünya Kupası tarihinde yarı finale yükselen ilk Afrika takımı oldu.

Dünya Kupası tarihinde daha önce 1990 yılında Kamerun, 2002 yılında Senegal ve 2010'da Gana çeyrek finalde elenip yarı finale yükselemedi.

CRISTIANO RONALDO YEDEK BAŞLADI

Katar'da gerçekleşen 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında Fas, Portekiz'i 1-0 ile geçti. Portekiz'in H Grubu'nda oynadığı 3 maça da ilk 11 başlayan Cristiano Ronaldo, son 16 turunda İsviçre ve çeyrek final karşılaşmasında Fas mücadelesinde oyuna sonradan dahil oldu. Oyuna sonradan girdiği mücadelelerde de takımına gol katkısı veremeyen 37 yaşındaki oyuncu, 2022 FIFA Dünya Kupasında çıktığı 5 maçta sadece 1 gol katkısı verdi.

ROMAIN SAISS DEVAM EDEMEDİ

Dünya Kupası çeyrek final mücadelesinde Fas'ın Portekiz'i 1-0 mağlup ettiği mücadelede, Fas forması giyen Beşiktaşlı savunma oyuncusu Romain Saiss, 57'nci dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Fas'ın kaptanı Romain Saiss'e ilk müdahale saha içinde yapıldı. 32 yaşındaki oyuncu, 57'nci dakikada Achraf Dari'ye yerini bırakırken tedavisine saha kenarında devam edildi.

Öte yandan Fas, gecenin diğer karşılaşması olan İngiltere - Fransa maçının galibi ile yarı finalde karşı karşıya gelecek..