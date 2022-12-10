Cristiano Ronaldo Fas - Portekiz maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı! İşte o görüntüler

Cristiano Ronaldo Fas - Portekiz maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı! İşte o görüntüler

Son dakika spor haberi: 2022 Dünya Kupası çeyrek final maçında Fas'a 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda eden Portekiz'de yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, mücadele sonrası gözyaşlarına hakim olamadı. İşte o anlar...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 10.12.2022- 20:50