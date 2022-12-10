2022 FIFA Dünya Kupası Çeyrek Finali'nde Al Thumama Stadı'nda Fas ile Portekiz karşı karşıya geldi.
Cristiano Ronaldo Fas - Portekiz maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı! İşte o görüntüler
Son dakika spor haberi: 2022 Dünya Kupası çeyrek final maçında Fas'a 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda eden Portekiz'de yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, mücadele sonrası gözyaşlarına hakim olamadı. İşte o anlar...
Arjantin Futbol Federasyonundan Facundo Tello'nun düdük çaldığı karşılaşmada Fas, Portekiz'i 1-0'lık skorla geçti.
Fas'a galibiyeti getiren golü 42'nci dakikada Youssef En Nesyri kaydetti.