Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Çeyrek final turu maçında Hollanda ile Arjantin karşı karşıya. Hollanda - Arjantin maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Çeyrek final turu maçında Hollanda ile Arjantin karşı karşıya. Hollanda - Arjantin maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

HOLLANDA - ARJANTİN MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Hollanda - Arjantin maçı 9 Aralık Cuma günü saat 22:00'de TRT 1'de canlı yayınlanıyor.

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HOLLANDA - ARJANTİN İLK 11'LER

Hollanda: Noppert, Dumfries Blind, Van Dijk, Ake, De Roon, Timber, De Jong, Depay, Gakpo, Bergwijn.

Arjantin: E. Martinez, Romero, Otamendi, Li. Martinez, Acuna, De Paul, Enzo, Mac Allister, Molina, Messi, Alvarez.