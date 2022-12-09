2022 Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı başladı. Bu turun ilk eşleşmesinde Hırvatistan ile Brezilya kozlarını paylaştı. Mücadeleye Brezilya'ya karşı yaptığı başarılı savunmayla Hırvatistan defansı ve Hırvat kaleci Livakovic damga vurdu. 90 dakikası 0-0 sona eren mücadelede uzatma bölümünde 105+1'de Neymar ve 117'de Petkovic'in karşılıklı golleriyle maç seri penaltı atışlarına gitti.
Penaltılar sonucunda 4-2'lik skorla turu atlayan taraf Hırvatistan oldu.
Bu sonuçla Hırvatistan Dünya Kupası'nın ilk yarı finalisti oldu. Brezilya ise sürpriz bir şekilde turnuvaya veda etti.
NEYMAR'DAN TARİHİ GOL
Brezilya'da Neymar, FIFA'nın istatistiklerine göre milli takımda 77. golünü attı. Neymar, Brezilya'nın efsane futbolcusu Pele'nin rekoruna ortak oldu ve Brezilya Milli Takımı'nda 77 gole ulaşan ikinci futbolcu oldu.
⚽GOOOLL!! NEYMAR'DAN TARİHİ GOL!! BREZİLYA UZATMALARDA ÖNE GEÇTİ... pic.twitter.com/YfW0nth1T7— TRT Spor (@trtspor) December 9, 2022
⚽GOOOLL!! PETKOVIC!! HIRVATİSTAN BERABERLİĞİ YAKALADI, STAT YIKILDI... pic.twitter.com/os4k7RGzO7— TRT Spor (@trtspor) December 9, 2022
MARQUINHOS PENALTIYI KAÇIRDI BREZİLYA ELENDİ HIRVATİSTAN YARI FİNALDE!! pic.twitter.com/s3F7AGCLa5— TRT Spor (@trtspor) December 9, 2022