2022 Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı başladı. Bu turun ilk eşleşmesinde Hırvatistan ile Brezilya kozlarını paylaştı. Nefes kesen mücadelede seri penaltı atışları sonucunda turu atlayan taraf Hırvatistan oldu.

2022 Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı başladı. Bu turun ilk eşleşmesinde Hırvatistan ile Brezilya kozlarını paylaştı. Mücadeleye Brezilya'ya karşı yaptığı başarılı savunmayla Hırvatistan defansı ve Hırvat kaleci Livakovic damga vurdu. 90 dakikası 0-0 sona eren mücadelede uzatma bölümünde 105+1'de Neymar ve 117'de Petkovic'in karşılıklı golleriyle maç seri penaltı atışlarına gitti.

Penaltılar sonucunda 4-2'lik skorla turu atlayan taraf Hırvatistan oldu.

Bu sonuçla Hırvatistan Dünya Kupası'nın ilk yarı finalisti oldu. Brezilya ise sürpriz bir şekilde turnuvaya veda etti.

NEYMAR'DAN TARİHİ GOL

Brezilya'da Neymar, FIFA'nın istatistiklerine göre milli takımda 77. golünü attı. Neymar, Brezilya'nın efsane futbolcusu Pele'nin rekoruna ortak oldu ve Brezilya Milli Takımı'nda 77 gole ulaşan ikinci futbolcu oldu.