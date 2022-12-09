Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası'nda heyecan çeyrek final maçları ile devam etti. Hollanda ile Arjantin'i karşı karşıya getiren mücadelede 90 dakika 2-2 sona erdi. Arjantin penaltılarda 4-3 kazandı ve yarı finale yükseldi.

2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde son 16 turunda ABD'yi geçen Hollanda, Avustralya'yı mağlup eden Arjantin'le kozlarını paylaştı. Mücadelenin ilk 90 dakikası 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Arjantin'in gollerini 35. dakikada Nahuel Molina ve 73'te penaltıdan Lionel Messi kaydetti.

PORTAKALLAR GERİ DÖNDÜ!

Hollanda'nın golleri ise oyuna sonradan giren Beşiktaşlı Wout Weghorst'tan geldi. Deneyimli forvet, 83. ve 90+11. dakikalarda skora etki etti ve dev mücadeleyi uzatmalara götürdü.

Uzatmalarda gol sesi çıkmazken, seri penaltı atışları sonucu yarı finale çıkan taraf Arjantin oldu. Hollanda ise turnuvaya çeyrek finalde veda etti.

RAKİP HIRVATİSTAN!

Yarı finale yükselen Arjantin'in rakibi, Brezilya'yı penaltılar sonucu eleyen Hırvatistan oldu.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ:

GOOOLL! | MOLINA ARKAYA SARKTI, PERDEYİ AÇTI! MESSI'DEN ENFES PAS!! KAPTAN YİNE SAHNEDE! 😮⚽#ARG | #Qatar2022 pic.twitter.com/5GIUi33oiR