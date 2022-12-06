Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turu müsabakasında Portekiz ve İsviçre karşı karşıya gelecek. Lusail Iconic Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Portekiz - İsviçre maçı saat kaçta? Hangi kanalda? TRT 1 canlı izle

Portekiz - İsviçre maçını canlı takip etmek için tıklayın...

PORTEKİZ İSVİÇRE MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

DÜNYA KUPASI HABERLERİNİ TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. Portekiz ile İsviçre karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Portekiz - İsviçre maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

PORTEKİZ - İSVİÇRE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Portekiz - İsviçre maçı 6 Aralık Salı günü saat 22:00'de TRT 1'de canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Portugal possible starting lineup:

Costa; Dalot, Pepe, Dias, Cancelo; B. Silva, Neves, Carvalho; Fernandes; Felix, Ronaldo

Switzerland possible starting lineup:

Sommer; Widmer, Akanji, Schar, Rodriguez; Freuler, Xhaka; Shaqiri, Sow, Vargas; Embolo