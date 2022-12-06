Fas İspanya penaltılar sonucu: 3-0 (Fas İspanya Dünya Kupası maçı normal süre 0-0)
Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turu maçında Fas ile İspanya kozlarını paylaştı. Normal süresi ve uzatmaları 0-0 biten karşılaşmada kazanan 3-0'lık skorla Fas oldu.
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Yayın Tarihi: 06.12.2022- 20:46 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022- 20:58
Fas, rakibini penaltı atışlarında 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Fas'ta Beşiktaşlı Romain Saiss, karşılaşmada 120 dakika forma giydi.
İspanya'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Gavi, Dünya Kupası'nda bir eleme maçına ilk 11'de başlayan en genç futbolcu olarak tarihe geçti.
Bu sonucun ardından Fas, Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. İspanya ise turnuvaya veda etti.