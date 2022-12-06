Fas İspanya penaltılar sonucu: 3-0 (Fas İspanya Dünya Kupası maçı normal süre 0-0)

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turu maçında Fas ile İspanya kozlarını paylaştı. Normal süresi ve uzatmaları 0-0 biten karşılaşmada kazanan 3-0'lık skorla Fas oldu.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 06.12.2022- 20:46 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022- 20:58