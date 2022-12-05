2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Brezilya ile Güney Kore karşı karşıya geliyor. Kritik mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
BREZİLYA - GÜNEY KORE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Brezilya ile Güney Kore maçı 5 Aralık Pazartesi günü saat 22:00'de TRT 1'de canlı yayınlanıyor.
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BREZİLYA - GÜNEY KORE İLK 11'LERİ:
Brezilya: Alisson, Militao, Silva, Marquinhos, Danilo, Paqueta, Casemiro, Raphinha, Neymar, Vinicius, Richarlison
Güney Kore: Seung-Gyu, Jin-Su, Min-Jae, Woo-Young, Moon-Hwan, Young-Gwon, Inbeom, Jae-Sung, Hee-Chan, Gue-Sung, Son