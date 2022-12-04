"Bugünden geriye baktığımda 'Eğer sen bir insan ve bir oyuncu olarak böyle biriysen, o zaman teknik direktör olarak takımını nasıl bir liderlik anlayışıyla yönetiyorsun kim bilir...' diye düşünüyorum. Dolayısıyla Senegal'i buralara getirmiş olması beni şaşırtmıyor. Aliou gücü, cesareti, değerleri gerçek bir adam. Uluslararası arenada yaptıkları sürpriz değil çünkü bir oyuncu olarak sahaya kattıklarını ve kendisi için çok karanlık günlerde bile nasıl öne çıktığını hatırlıyorum."