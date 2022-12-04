Senegal Milli Takımı'nın teknik direktörü Aliou Cisse, bundan tam 20 yıl önce henüz genç bir futbolcuyken birçoğumuzun kabuslarında bile göremeyeceği kadar büyük bir trajedi yaşadı. Yaşananların ardından o dönemki takım arkadaşlarının "gerçeküstü" diye nitelendirdiği bir karakter örneği sergileyen Cisse, bugün de ülkesinin başarısının ardındaki en önemli faktör olarak görülüyor.
Senegal Teknik Direktörü Aliou Cisse'nin yürek burkan hikayesi! Ailesini kazada kaybetti ama...
022 FIFA Dünya Kupası'nda Senegal Milli Takımı ile yıldız oyuncu Sadio Mane'nin yokluğuna rağmen önemli başarılar elde eden Aliou Cisse'nin geçmişi, trajedilerle dolu. Başarılı çalıştırıcı, tarihin en büyük kazalarından birinde ailesini kaybetti. İşte Aliou Cisse'nin yürek burkan hikayesi...
Sosyal medyanın henüz hayatımızda olmadığı yıllardı. Kara haberler bugünkü kadar tez duyulmuyordu o zamanlar. Oyuncular arasında kulaktan kulağa yayılan bilgi parçacıkları kötü bir şey yaşandığına işaret ediyordu ancak olayın boyutlarının anlaşılması için biraz daha vakit geçmesi gerekecekti.
Aliou Cisse, İngiltere Premier Ligi'nde top koşturan Birmingham City'e transfer olalı çok olmamıştı. Cisse, aşağı yukarı bir hafta boyunca, takımın geri kalanıyla birlikte antrenmanlara katıldı. O sırada içinde fırtınalar kopmakta olduğunu ise kimse bilmiyordu. Yüzünden gülümsemesini hiç eksik etmiyordu. Daha sonra bu tavrını, "Ekibin geri kalanını ruh halimden korumak istedim" diye açıklayacaktı.