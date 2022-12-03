2022 Dünya Kupası heyecanı son 16 turu maçlarıyla devam ediyor. Turnuvanın önemli ekiplerinden Arjantin, Avustralya ile kozlarını paylaşıyor. Arjantin - Avustralya maçının canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...
ARJANTİN - AVUSTRALYA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 22:00'de başlayan mücadele TRT 1'den canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Arjantin: Martínez; Molina, Romero, Otamendi, Acuña; De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister; Messi, Julián Álvarez, Papu Gómez
Avustralya: Ryan; Degenek, Rowles, Souttar, Aziz Behich; Mooy, Irvine, McGree; Baccus, Duke, Leckie.
⚽GOOOLL!! LIONEL MESSI!! Yine yaptı yapacağını... pic.twitter.com/sFtumXTYoE— TRT Spor (@trtspor) December 3, 2022
⚽GOOOLL!! Kaleci Mathew Ryan'dan büyük hata! Julian Alvarez farkı ikiye çıkardı... pic.twitter.com/VFD3HzN9b5— TRT Spor (@trtspor) December 3, 2022