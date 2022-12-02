Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. G Grubu müsabakasında Sırbistan ve İsviçre karşı karşıya gelecek. Stadium 974 Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Sırbistan - İsviçre maçı saat kaçta? Hangi kanalda? TRT 1 canlı izle

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Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. Sırbistan ile İsviçre karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sırbistan - İsviçre maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

SIRBİSTAN - İSVİÇRE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Sırbistan - İsviçre maçı 2 Aralık Cuma günü saat 22:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Sırbistan: Milinkovic-Savic; Milenkovic, Veljkovic, Pavlovic; Zivkovic, Maksimovic, Lukic, Kostic; Tadic, Milinkovic-Savic, Mitrovic

İsviçre: Sommer; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Xhaka, Freuler; Shaqiri, Sow, Vargas; Embolo