2022 Dünya Kupası'nda grup maçları sona erdi. G grubu son karşılaşmalarının ardından adını 16 takım arasına yazdıran son 2 ekip de belli oldu. G grubunun favorisi olarak gösterilen Brezilya, Kamerun'a mağlup olsa da grubu lider tamamlamayı başardı.
Kamerun'a 3 puanı getiren gol 90+2'de Aboubakar'dan geldi. Öte yandan Aboubakar gol sevinci sırasında formasını çıkarttığı için 2. sarı kartı görerek kırmızı kartla oyundan atıldı.
Son hafta maçlarının ardından G grubundaki puan durumu ise şu şekilde;
G GRUBU
1. BREZİLYA: 6 PUAN
2. İSVİÇRE: 6 PUAN
3. KAMERUN: 4 PUAN
4. SIRBİSTAN: 1 PUAN
GOOOLL! | Aboubakar Brezilya'ya da attı! Nefis bir kafa vuruşu! Klasını bir kez daha gösterdi! ⚽️— TRT Spor (@trtspor) December 2, 2022
🟥 Golü attı, formayı çıkardı, kırmızı kartla oyun dışı kaldı.#CMR | #Qatar2022 pic.twitter.com/U58ZeFgeme