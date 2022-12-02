Kamerun 1-0 Brezilya maç sonucu (MAÇ ÖZETİ) | 2022 Dünya Kupası

2022 Dünya Kupası'nda grup maçları sona erdi. G grubu son karşılaşmalarının ardından adını 16 takım arasına yazdıran son 2 ekip de belli oldu. G grubunun favorisi olarak gösterilen Brezilya, Kamerun'a mağlup olsa da grubu lider tamamlamayı başardı.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 03.12.2022- 00:01