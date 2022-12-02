Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. H Grubu maçında Gana ile Uruguay karşı karşıya geliyor. Uruguay Gana mücadelesini haberimizden canlı izleyebilirsiniz...
💥 GANA - URUGUAY MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Gana - Uruguay maçı 2 Aralık Cuma günü saat 18:00'de başladı. Mücadele TRT Spor'da canlı yayınlanıyor.
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GANA-URUGUAY İLK 11'LER
GANA: Ati-Zigi, Seidu, Amartey, Salisu, Rahman, Partey, Abdul Samed, Kudus, J. Ayew, A. Ayew, Williams
URUGUAY: Rochet, Varela, Gimenez, Coates, Olivera, Pellistri, Valverde, Bentancur, De Arrascaeta, Nunez, Suarez
🏆⚽️ GOOLL! | Suarez vurdu, kaleciden dönen topu Arrascaeta tamamladı! Uruguay öne geçti. pic.twitter.com/saSuDCQI6j— TRT Spor (@trtspor) December 2, 2022
🏆⚽️ GOOLL! | Suarez ve Arrascaeta yine sahnede! Suarez'den harika asist! pic.twitter.com/WMf4NsY0AM— TRT Spor (@trtspor) December 2, 2022