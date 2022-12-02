Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. H Grubu müsabakasında Gana ve Uruguay karşı karşıya gelecek. Al Janoub Stadyumu'nda oynanacak Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Gana - Uruguay maçı saat kaçta? Hangi kanalda? TRT 1 canlı izle

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Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. Gana ile Uruguay karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gana - Uruguay maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

GANA - URUGUAY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Gana - Uruguay maçı 2 Aralık Cuma günü saat 18:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Gana: Ati-Zigi; Lamptey, Amartey, Salisu, Mensah; Partey, Samed; Kudus, A Ayew, J Ayew; Williams

Uruguay: Rochet; Gimenez, Godin, Coates; Varela, Valverde, Bentancur, Vecino, Olivera; Nunez, Gomez