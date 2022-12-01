Kosta Rika - Almanya maçı | CANLI

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. Kosta Rika ile Almanya karşı karşıya geliyor.
KOSTA RİKA - ALMANYA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Kosta Rika - Almanya maçı TRT 1'de canlı yayınlanıyor.
KOSTA RİKA - ALMANYA MAÇI CANLI İZLE📺
KOSTA RİKA - ALMANYA MAÇI 11'LER
Kosta Rika
Navas, Füller, Duarte, Waston, Vargas, Oviedo, Aguilera, Borges, Tejeda, Campbell, Venegas.
Almanya
Neuer, Kimmich, Süle, Rüdiger, Raum, Goretzka, İlkay Gündoğan, Gnabry, Musiala, Sane, Müller.
⚽GOOOLL!! Serge Gnabry!! Almanya golü erken buldu... pic.twitter.com/4rFYzAjZjh— TRT Spor (@trtspor) December 1, 2022