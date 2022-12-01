Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda F Grubu maçında Kanada ve Fas karşı karşıya geliyor.
Kanada, ilk maçında Belçika'ya 1-0 mağlup olmuş, 2. maçında Hırvatistan'a 4-1 mağlup olmuştu.
Fas ise ilk maçta Hırvatistan ile 0-0 berabere kalmış, Belçika'yı 2-0 mağlup etmişti.
KANADA-FAS MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Kanada - Fas maçı 1 Aralık Perşembe günü saat 18.00'de başladı. Mücadele TRT Spor'da canlı olarak yayınlanıyor.
👉 KANADA FAS MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...
KANADA-FAS İLK 11'LER
Kanada: Borjan; Johnston, Adekugbe, Miller, Vitoria, Hoilett; Buchanan, Kaye, Larin, Davies; Osorio.
Fas: Bono; Hakimi, Saiss, Aguerd, Mazraoui; Amrabat, Ounahi, Sabiri; Boufal, En-Neysri, Ziyech.
İŞTE MAÇIN GOLÜ:
GOOOLL! | Hakim Ziyech savunmadaki hatayı affetmedi! Fas maça golle başladı! ⚽#MAR | #Qatar2022 pic.twitter.com/3MI7SBD2qO— TRT Spor (@trtspor) December 1, 2022
GOOOLL! | Youssef En-Nesyri düzgün bir vuruşla farkı 2'ye çıkardı! Hakimi'den nefis pas! 😮⚽#MAR | #Qatar2022 pic.twitter.com/H2g1mqjlKB— TRT Spor (@trtspor) December 1, 2022
GOOOLL! | Bir hata da Fas savunmasından! Aguerd ters vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi! Fark 1'e indi! ⚽#CAN | #Qatar2022 pic.twitter.com/XThyNjRGYV— TRT Spor (@trtspor) December 1, 2022