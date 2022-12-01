Japonya - İspanya maçı CANLI İZLE (Japonya - İspanya Dünya Kupası maçı İZLE)

Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası E Grubu maçında Japonya ile İspanya karşıya geliyor. İki takım da gruptan çıkmak için puan ve ya puanlar arıyor. Japonya - İspanya maçını haberimizden CANLI olarak izleyebilirsiniz...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 01.12.2022- 22:30