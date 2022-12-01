Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası E Grubu maçında Japonya ile İspanya karşıya geliyor. Japonya - İspanya maçını haberimizden CANLI olarak izleyebilirsiniz...
JAPONYA - İSPANYA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Japonya - İspanya maçı 1 Aralık Perşembe günü saat 22.00'de TRT Spor'da canlı yayınlanıyor.
JAPONYA - İSPANYA İLK 11'LER
Japonya: Gonda, Itakura, Yoshida, Taniguchi, Ito, Morita, Tanaka, Nagatomo, Kamada, Kubo, Maeda
İspanya: Simon, Balde, Pau, Rodri, Azpilicueta, Busquets, Pedri, Gavi, Olmo, Morata, Williams
👉 JAPONYA - İSPANYA MAÇINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...
İŞTE MAÇIN GOLÜ:
GOOOLL! | Morata perdeyi kafayla açtı! İspanya 1-0 önde! ⚽#ESP | #Qatar2022 pic.twitter.com/QcaMAusvV3— TRT Spor (@trtspor) December 1, 2022