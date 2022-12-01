Japonya ile İspanya, 2022 Dünya Kupası E Grubu son maçında kozlarını paylaştı.
Khalifa Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Fernando Guerrero düdük çaldı.
Zorlu mücadeleyi 2-1 kazanan Japonya grubu lider tamamladı. İspanya ise ikinci olarak son 16 turuna yükseldi.
Japonya'ya galibiyeti getiren golleri Ritsu Doan ve Tanaka kaydetti. İspanya'nın tek golünü Morata attı.
Grubun diğer takımları Almanya ve Kosta Rika, Dünya Kupası'na veda etti.
Son 16'ya kalan Japonya, F Grubu'ndan Hırvatistan ile eşleşti.
İspanya'nın rakibi ise Fas oldu.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ:
GOOOLL! | Morata perdeyi kafayla açtı! İspanya 1-0 önde! ⚽#ESP | #Qatar2022 pic.twitter.com/QcaMAusvV3— TRT Spor (@trtspor) December 1, 2022
GOOOLL! | Ritsu Doan muhteşem bir şut! Ceza sahası dışından avladı! Japonya beraberliği yakaladı! ⚽#JAP | #Qatar2022 pic.twitter.com/nuePQTzmmW— TRT Spor (@trtspor) December 1, 2022
GOOOLL! | Japonya'dan art arda goller! Ao Tanaka attı! Maç birden tersine döndü! Şimdi Japonya önde! ⚽😮#JAP | #Qatar2022 pic.twitter.com/Lyz1FKM6mP— TRT Spor (@trtspor) December 1, 2022