Japonya 2-1 İspanya (MAÇ SONUCU - ÖZET) Japonya'dan büyük sürpriz!

Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası büyük bir sürprize sahne oldu. E Grubu'nda oynanan karşılaşmada Japonya, İspanya'yı 2-1 mağlup etti ve elemeleri lider bitirmeyi başardı. Japonya'nın diğer rakipleri Almanya ve Kosta Rika, kupaya veda etti.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 01.12.2022- 23:54 Güncelleme Tarihi: 01.12.2022- 23:58