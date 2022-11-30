Tunus - Fransa maçı CANLI YAYIN (2022 Dünya Kupası maçı canlı izle)

2022 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. D grubu son hafta karşılaşmasında daha önce gruptan çıkmayı garantileyen Fransa, Tunus ile kozlarını paylaşıyor. Tunus - Fransa maçının canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 30.11.2022- 17:54