2022 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. D grubu son hafta karşılaşmasında daha önce gruptan çıkmayı garantileyen Fransa, Tunus ile kozlarını paylaşıyor. Tunus - Fransa maçının canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...
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MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 18:00'de başlayan mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Tunus: Dahmen, Ghandri, Meriah, Talbi, Kechrida, Skhiri, Laidouni, Maaloul, Ben Slimane, Ben Romdhane, Khazri.
Fransa: Mandanda, Disasi, Varane, Konaté, Camavinga, Coman, Tchouaméni, Veretout, Guendouzi, Kolo Muani.