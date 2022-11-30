2022 Dünya Kupası C Grubu son haftasında Polonya ile Arjantin kozlarını paylaşıyor. Polonya - Arjantin maçının canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...
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MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 22:00'de başlayan mücadele TRT 1'den canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Polonya: Szczesny, Bereszynski, Glik, Kiwior, Cash, Frankowski, Bielik, Krychowiak, Zielinski, Swiderski, Lewandowski.
Arjantin: Martínez, Molina, Romero, Otamendi, Acuna, De Paul, Enzo Fernandez, Mac Allister, Messi, Di Maria, Alvarez.