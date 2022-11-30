Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. C Grubu müsabakasında Polonya ile Arjantin karşı karşıya gelecek. Al Janoub Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Polonya - Arjantin maçı saat kaçta? Hangi kanalda? TRT 1 canlı izle

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Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. Polonya ile Arjantin karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Polonya - Arjantin maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

POLONYA - ARJANTİN MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Polonya - Arjantin maçı 30 Kasım Çarşamba günü saat 22.00'de TRT 1'de canlı yayınlanacak.

POLONYA - ARJANTİN MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Polonya

Szczesny; Cash, Glik, Kiwior, Bereszynski; Zielinski, Bielik, Krychowiak, Frankowski; Milik, Lewandowski

Arjantin

E. Martinez; Molina, Otamendi, Li. Martinez, Tagliafico; Fernandez, Paredes, De Paul; Messi, La. Martinez, Di Maria