2022 Dünya Kupası'nda C grubu da noktalandı. Grubun favorisi Arjantin, son hafta karşılaşmasında Polonya'yı 2-0 yendi ve grubu lider tamamladı.

2022 Dünya Kupası'nda C grubu da noktalandı. Grubun favorisi Arjantin, son hafta karşılaşmasında Polonya'yı 2-0 yendi ve grubu lider tamamladı.

Arjantin'in galibiyet golleri 46'da Mac Allister ve 67'de Alvarez'den geldi.

Lionel Messi ise 39. dakikada bir penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Öte yandan Polonya ise 3. maçların tamamlanmasının ardından grubunu 4 puanla tamamladı. Polonya, 4 puanlı bir başka ekip olan Meksika'nın 1 averaj önünde grubu 2. sırada tamamladı ve adını son 16 turuna yazdırmayı başardı.

Gruptaki puan durumu ise şu şekilde;

C GRUBU

1. Arjantin: 6 puan

2. Polonya: 4 puan

3. Meksika: 4 puan

4. S. Arabistan: 3 puan

İŞTE MAÇIN GOLLERİ