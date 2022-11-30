2022 Dünya Kupası'nda C grubu da noktalandı. Grubun favorisi Arjantin, son hafta karşılaşmasında Polonya'yı 2-0 yendi ve grubu lider tamamladı.
Arjantin'in galibiyet golleri 46'da Mac Allister ve 67'de Alvarez'den geldi.
Lionel Messi ise 39. dakikada bir penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Öte yandan Polonya ise 3. maçların tamamlanmasının ardından grubunu 4 puanla tamamladı. Polonya, 4 puanlı bir başka ekip olan Meksika'nın 1 averaj önünde grubu 2. sırada tamamladı ve adını son 16 turuna yazdırmayı başardı.
Gruptaki puan durumu ise şu şekilde;
C GRUBU
1. Arjantin: 6 puan
2. Polonya: 4 puan
3. Meksika: 4 puan
4. S. Arabistan: 3 puan
İŞTE MAÇIN GOLLERİ
⚽GOOOLL!! Alexis Mac Allister'dan harika tek vuruş! Arjantin ikinci yarıya golle başladı... pic.twitter.com/nTUF7vIIot— TRT Spor (@trtspor) November 30, 2022
⚽GOOOLL!! Julian Alvarez topu 90'a gönderdi! Arjantin iyice rahatladı... pic.twitter.com/fFYGpXzgSF— TRT Spor (@trtspor) November 30, 2022