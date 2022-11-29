Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. B Grubu mücadelesinde İran ile ABD karşı karşıya geliyor. İran-ABD mücadelesini haberimizden CANLI olarak izleyebilirsiniz...
İRAN-ABD MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
İran-ABD maçı 29 Kasım Salı günü saat 22:00'de başladı. Mücadele TRT Spor'da canlı olarak yayınlanıyor.
İLK 11'LER
İran: Beiranvand, Mohammadi, Hosseini, Pouraliganji, Rezaeian, Hajsafi, Nourollahi, Ezatolahi, Gholizadeh, Azmoun, Taremi
ABD: Turner, Dest, Carter-Vickers, Ream, Robinson, Adams, Musah, McKennie, Weah, Sargent, Pulisic
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İŞTE ABD'NİN GOLÜ
⚽GOOOLL!! Christian Pulisic! Harika bir takım oyunu! ABD öne geçti... pic.twitter.com/PL3uo2f4jd— TRT Spor (@trtspor) November 29, 2022