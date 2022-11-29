2022 Dünya Kupası B Grubu 3. ve son karşılaşmasında Galler ile İngiltere kozlarını paylaştı. Mücadele İngiltere'nin 3-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
İngiltere'ye galibiyeti getiren golleri Marcus Rashford (2) ve Phil Foden kaydetti.
Bu sonucun ardından İngiltere 3 maçta 7 puan topladı ve namağlup son 16'ya yükseldi. Galler ise 1 puanla grubu son sırada tamamladı.
B Grubu puan durumu:
İngiltere - 3 maç - 7 puan
ABD - 3 maç - 5 puan
İran - 3 maç - 3 puan
Galler - 3 maç - 1 puan
İŞTE MAÇIN GOLLERİ
GOOOLL! | MARCUS RASHFORD!! Mükemmel bir frikik golü! İngiltere aradığı golü buldu! ???#ENG | #Qatar2022 pic.twitter.com/yRZtNIA5D2— TRT Spor (@trtspor) November 29, 2022
? İşte Phil Foden'ın golü ??#ENG | #Qatar2022 pic.twitter.com/N3zNN6SDvd— TRT Spor (@trtspor) November 29, 2022
GOOOLL! | Marcus Rashford durdurulamıyor! Çalımlarla ceza sahasına girdi ve farkı 3'e çıkardı! ?#ENG | #Qatar2022 pic.twitter.com/JQzUY58V4N— TRT Spor (@trtspor) November 29, 2022