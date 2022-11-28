Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. H Grubu müsabakasında Portekiz ve Uruguay karşı karşıya gelecek. Lusai Stadyumu'nda oynanacak Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Portekiz - Uruguay maçı saat kaçta? Hangi kanalda? TRT 1 canlı izle

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Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. Portekiz ile Uruguay karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Portekiz - Uruguay maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

PORTEKİZ - URUGUAY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Portekiz - Uruguay maçı 28 Kasım Pazartesi günü saat 22:00'de TRT 1'de canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Portekiz: Costa; Cancelo, Dias, Danilo, Guerreiro; Bernardo, Neves, Carvalho; Fernandes, Ronaldo, Felix

Uruguay: Pochet; Caceres, Godin, Gimenez, Olivera; Valverde, Bentancur, Vecino; Pellistri, Suarez, Nunez

İRANLI HAKEM YÖNETECEK!

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın H Grubu ikinci maçında Portekiz ile Uruguay karşı karşıya gelecek. Lusail Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi, İranlı hakem Alireza Faghani yönetecek. Gruptaki ilk maçında Gana'yı 3-2 yenen Portekiz, bu karşılaşmayı da kazanarak gruptan çıkmayı garantilemek istiyor. İlk maçında Güney Kore ile golsüz berabere kalan Uruguay ise ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak.

PORTEKİZ İLE URUGUAY DÜNYA KUPASI'NDA İKİNCİ KEZ KARŞILAŞACAK

İki takım, 2018'de Rusya'da düzenlenen şampiyonanın son 16'turunda karşı karşıya gelmiş, Uruguay, Edinson Cavani'nin golleriyle 2-1 kazanarak adını çeyrek finale yazdırmıştı.