2022 Dünya Kupası H Grubu 2. maçında Portekiz ile Uruguay kozlarını paylaştı. Mücadele Portekiz'in 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Portekiz'e galibiyeti getiren golleri 54. ve 90+3. (p) dakikalarda Bruno Fernandes kaydetti.
Bu sonucun ardından Portekiz, 6 puana ulaştı ve 3. maçlar öncesinde son 16'ya kalmayı garantiledi. Uruguay ise 1 puanda kaldı ve umudunu son maça bıraktı.
H Grubu puan durumu:
Portekiz - 2 maç - 6 puan
Gana - 2 maç - 3 puan
Güney Kore - 2 maç - 1 puan
Uruguay - 2 maç - 1 puan
H Grubu 3. maçlar:
2 Aralık Cuma: Güney Kore - Portekiz
2 Aralık Cuma: Gana - Uruguay
İŞTE MAÇIN GOLLERİ:
GOOOLL! | Ve Cristiano Ronaldo sahnede! Atmaya devam ediyor! Fernandes'in ortasını kafayla tamamladı! ⚽⚡#POR | #Qatar2022 pic.twitter.com/QothhDXpBg— TRT Spor (@trtspor) November 28, 2022
GOOOLL! | Bruno Fernandes bu kez penaltıdan attı! Portekiz farkı 2'ye çıkardı! ⚽#POR | #Qatar2022 pic.twitter.com/HC2iyCllqw— TRT Spor (@trtspor) November 28, 2022