Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. G Grubu müsabakasında Kamerun ve Sırbistan karşı karşıya geldi. Al Janoub Stadyumu'nda oynanan ve gol düellosuna sahne olan mücadele 3-3'lük eşitlikle sona erdi. Kamerun'un gollerini, Jean-Charles Castelletto, Vincent Aboubakar ve Moting kaydetti. Sırbistan'ın sayıları ise Pavlovic, Milinkovic Savic ve Aleksandar Mitrovic'ten geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. G Grubu maçında Kamerun ve Sırbistan kozlarını paylaştı.

Al Janoub Stadyumu'nda oynanan ve gol düellosuna sahne olan mücadele 3-3'lük beraberlikle sona erdi.

Kamerun'un gollerini, 29'da Jean-Charles Castelletto, 63'te Vincent Aboubakar ve 66'da Moting kaydetti. Sırbistan'ın sayıları ise 45+1'de Pavlovic, 45+3'te Milinkovic Savic ve 53'te Aleksandar Mitrovic'ten geldi. Karşılaşmada başka gol olmayınca iki takım da gruptaki ilk puanlarını aldılar.

ABOUBAKAR İLKİ YAŞADI!

1966'dan bu yana oyuna sonradan girdiği bir Dünya Kupası maçında hem gol atan hem de asist yapan ilk Afrikalı oyuncu Vincent Aboubakar oldu.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ: