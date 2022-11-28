Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. G Grubu maçında Kamerun ve Sırbistan kozlarını paylaştı.
Al Janoub Stadyumu'nda oynanan ve gol düellosuna sahne olan mücadele 3-3'lük beraberlikle sona erdi.
Kamerun'un gollerini, 29'da Jean-Charles Castelletto, 63'te Vincent Aboubakar ve 66'da Moting kaydetti. Sırbistan'ın sayıları ise 45+1'de Pavlovic, 45+3'te Milinkovic Savic ve 53'te Aleksandar Mitrovic'ten geldi. Karşılaşmada başka gol olmayınca iki takım da gruptaki ilk puanlarını aldılar.
ABOUBAKAR İLKİ YAŞADI!
1966'dan bu yana oyuna sonradan girdiği bir Dünya Kupası maçında hem gol atan hem de asist yapan ilk Afrikalı oyuncu Vincent Aboubakar oldu.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ:
🇨🇲 Sırbistan oynadı, Kamerun attı! Köşe vuruşundan gelen topu iyi takip eden Castelletto topu ağlara yolladı. ⚽ pic.twitter.com/shM1NVh4Z2— TRT Spor (@trtspor) November 28, 2022
🇷🇸 GOOLL! | Tadic harika ortaladı, Pavlovic aynı güzellikte kafayı vurdu! Şimdi skorda denge var. ⚽ pic.twitter.com/QfpwrR2XwJ— TRT Spor (@trtspor) November 28, 2022
🇷🇸 GOOLL! Sergej Milinkovic-Savic ayak içiyle nefis vurdu! Sırbistan geri döndü! pic.twitter.com/fFvMPUeLiY— TRT Spor (@trtspor) November 28, 2022
🇷🇸⚽ GOOLL! Sırbistan şov yaptı! Harika paslaşmalar, nefis çalım ve son dokunuş Mitrovic'ten. 💥 pic.twitter.com/oOOpsvSbvu— TRT Spor (@trtspor) November 28, 2022
🇨🇲 Aboubakar'dan müthiş gol! Çok soğukkanlı! Kamerun maçı bırakmıyor. pic.twitter.com/BSFgplv1cX— TRT Spor (@trtspor) November 28, 2022
🇨🇲 Aboubakar maçın kaderini değiştirdi! Bu kez asist yaptı... Golün adı Eric Maxim Choupo-Moting. Skorda denge var. ⚽ pic.twitter.com/ph4hp1Ushg— TRT Spor (@trtspor) November 28, 2022