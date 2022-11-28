Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası H Grubu ikinci hafta maçında karşı karşıya geldi. Gol düellosuna sahne olan mücadelede kazanan 3-2'lik skorla Gana oldu.
2022 Dünya Kupası H Grubu'nda Güney Kore ile Gana, Education City Stadyum'unda karşılaşırken müsabakada İngiliz hakem Antony Taylor düdük çaldı.
24. dakikada kullanılan duran topta Mohammed Salisu, Gana'yı 1-0 öne geçiren golü attı. Güney Kore hücumda etkisini gösteremezken, Mohammed Kudus, 34. dakikada attığı kafa golüyle farkı 2'ye çıkardı. Bu skor aynı zamanda ilk yarının da sonucu oldu. Asya temsilcisi 2. yarıya ise etkili başladı. 58 ve 61. dakikalarda Cho Kyu-Sung'un golleriyle eşitliği sağlayan Güney Kore'nin sevinci 7 dakika sürdü. Muhammed Kudus, kendisinin 2. takımının 3. golünü atarak Gana'yı yeniden öne geçirdi.
Mücadelede başka gol olmazken, Afrika temsilcisi ilk 3 puanını aldı. Grubun son maçlarında 2 Aralık Cuma günü TSİ 18.00'de Gana-Uruguay, Güney Kore-Portekiz karşılaşmaları oynanacak.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ:
GOOOLL! | Mohammed Kudus! Takımını şoktan çıkardı! Gana yeniden öne geçti! ⚽😮#GHA | #Qatar2022 pic.twitter.com/swa9lDD1m6— TRT Spor (@trtspor) November 28, 2022
🇬🇭⚽ GOOLL! Ayew harika kesti, Muhammed Kudus aynı güzellikte bitirdi! Şimdi skor 2-0. pic.twitter.com/Vbk9YwLOJT— TRT Spor (@trtspor) November 28, 2022
GOOOLL! | Kyu-Sung şık bir kafa vuruşuyla farkı 1'e indirdi! Güney Kore yeniden umutlandı! ⚽#KOR | #Qatar2022 pic.twitter.com/WxtcuI1IB9— TRT Spor (@trtspor) November 28, 2022
GOOOLL! | Yine Kyu-Sung sahnede! 2 dakikada 2 gol! Güney Kore geri döndü! ⚽⚡#KOR | #Qatar2022 pic.twitter.com/DeoIppUtkO— TRT Spor (@trtspor) November 28, 2022
GOOOLL! | Mohammed Kudus! Takımını şoktan çıkardı! Gana yeniden öne geçti! ⚽😮#GHA | #Qatar2022 pic.twitter.com/swa9lDD1m6— TRT Spor (@trtspor) November 28, 2022