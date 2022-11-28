Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. G Grubu maçında Brezilya ile İsviçre karşı karşıya geliyor. Brezilya - İsviçre mücadelesini canlı olarak haberimizden izleyebilirsiniz...

Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. G Grubu maçında Brezilya ile İsviçre karşı karşıya geliyor. Brezilya - İsviçre mücadelesini canlı olarak haberimizden izleyebilirsiniz...

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BREZİLYA İSVİÇRE 11'LER:

Brezilya: Alisson, Militao, Thiago Silva, Marquinhos, Alex Sandro, Fred, Casemiro, Paquetá, Raphinha, Vinicius, Richarlison.

İsviçre: Sommer, Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez, Freuler, Xhaka, Rieder, Sow, Vargas, Embolo.

BREZİLYA - İSVİÇRE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Brezilya - İsviçre maçı 28 Kasım Pazartesi günü saat 19:00'da TRT 1'de canlı yayınlanıyor.