2022 Dünya Kupası E Grubu maçında İspanya ile Almanya karşı karşıya geliyor. İspanyollar ilk maçında Kosta Rika'yı 7-0'lık ağır bir skorla mağlup etmişyi. Almanlar ise Japonya'ya kaybettiği için bu mücadeleden mutlak 3 puan almak istiyor. İspanya - Almanya maçını haberimizden CANLI olarak izleyebilirsiniz...
İŞTE İSPANYA - ALMANYA MAÇININ İLK 11'LERİ:
İspanya: Unai Simón; Carvajal, Rodri, Laporte, Jordi Alba; Pedri, Busquets, Gavi; Ferrán Torres, Asensio, Dani Olmo
Almanya: Neuer; Kehrer, Süle, Rüdiger, Raum: Kimmich, Goretzka; İlkay, Musiala, Gnabry; Müller
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İSPANYA - ALMANYA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
İspanya - Almanya maçı 27 Kasım Pazar günü saat 22:00'de TRT 1'de canlı yayınlanıyor.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ:
GOOOLL! | Alvaro Morata! Harika bir koşu ve enfes bitiriş! Neuer ve Almanya çaresiz! ⚽#ESP | #Qatar2022 pic.twitter.com/FbN42dvWft— TRT Spor (@trtspor) November 27, 2022
GOOOLL! | Füllkrug ceza sahasına girdi, çok sert vurdu! Almanya aradığı golü buldu! Şimdi skorda denge var! ⚽#GER | #Qatar2022 pic.twitter.com/K5tPrwxH8Y— TRT Spor (@trtspor) November 27, 2022