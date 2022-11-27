2022 Dünya Kupası E Grubu maçında İspanya ile Almanya karşı karşıya geliyor. İspanyollar ilk maçında Kosta Rika'yı 7-0'lık ağır bir skorla mağlup etmişyi. Almanlar ise Japonya'ya kaybettiği için bu mücadeleden mutlak 3 puan almak istiyor. İspanya - Almanya maçını haberimizden CANLI olarak izleyebilirsiniz...

2022 Dünya Kupası E Grubu maçında İspanya ile Almanya karşı karşıya geliyor. İspanyollar ilk maçında Kosta Rika'yı 7-0'lık ağır bir skorla mağlup etmişyi. Almanlar ise Japonya'ya kaybettiği için bu mücadeleden mutlak 3 puan almak istiyor. İspanya - Almanya maçını haberimizden CANLI olarak izleyebilirsiniz...

İŞTE İSPANYA - ALMANYA MAÇININ İLK 11'LERİ:

İspanya: Unai Simón; Carvajal, Rodri, Laporte, Jordi Alba; Pedri, Busquets, Gavi; Ferrán Torres, Asensio, Dani Olmo

Almanya: Neuer; Kehrer, Süle, Rüdiger, Raum: Kimmich, Goretzka; İlkay, Musiala, Gnabry; Müller

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İSPANYA - ALMANYA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

İspanya - Almanya maçı 27 Kasım Pazar günü saat 22:00'de TRT 1'de canlı yayınlanıyor.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ: