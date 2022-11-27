Hırvatistan 4-1 Kanada (MAÇ SONUCU-ÖZET)

2022 Dünya Kupası F Grubu maçında Hırvatistan ile Kanada karşı karşıya geldi. Zorlu maçta kazanan taraf 4-1'lik skorla Hırvatistan oldu. Hırvatistan'ın galibiyet sayıları Andrej Kramaric (2), Marko Livaja ve Majer'den geldi. Kanada'nın tek sayısını ise Alphonso Davies kaydetti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 27.11.2022- 20:57 Güncelleme Tarihi: 27.11.2022- 21:24