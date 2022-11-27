2022 FIFA Dünya Kupası F Grubu ikinci maçında Hırvatistan, Kanada'yı 4-1 mağlup etti.
Khalifa Uluslararası Stadyumu'nda Uruguaylı hakem Andres Matias Matonte Cabrera'nın yönettiği karşılaşmada Hırvatistan'a galibiyeti getiren golleri 36'ncı ve 70'inci dakikalarda Andrej Kramaric, 44'üncü dakikada Marko Livaja ve 90+4'üncü dakikada Lovro Majer kaydetti. Kanada'nın tek golü ise 2'nci dakikada Alphonso Davies'ten geldi.
Kanada'da müsabakaya ilk 11'de başlayan Beşiktaşlı oyuncu Atiba Hutchinson, 72'nci dakikada yerini Hataysporlu Sam Adekugbe'ye bıraktı.
Bu sonuçla Hırvatistan gruptaki ilk galibiyetini elde ederek puanını 4'e yükseltti. Kanada ise puansız olarak son sırada kaldı ve turnuvaya veda etti.
Hırvatistan, F Grubu'ndaki son maçında Belçika ile karşı karşıya gelecek. Kanada'nın rakibi ise Fas olacak. Müsabakalar 1 Aralık Perşembe günü oynanacak.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ:
GOOOLL! | Kanada maça golle başladı! Alphonso Davis güzel ortayı şık bir kafa vuruşuyla bitirdi! ⚽#CAN | #Qatar2022 pic.twitter.com/AcB9KElXry— TRT Spor (@trtspor) November 27, 2022
GOOOLL! | Perisic'in güzel pasında Kramaric harika bitirdi! Hırvatistan skora denge getirdi! ⚽#HRV | #Qatar2022 pic.twitter.com/cUzqW5AAJN— TRT Spor (@trtspor) November 27, 2022
GOOOLL! | Marko Livaja'dan mükemmel vuruş! Hırvatistan hızlı döndü ve öne geçti! ⚽#HRV | #Qatar2022 pic.twitter.com/6ozkerNdWR— TRT Spor (@trtspor) November 27, 2022
GOOOLL! | Kramaric bir kez daha sahnede! Hırvatistan skoru 3-1'e getirdi! ⚽#HRV | #Qatar2022 pic.twitter.com/mXH46rd6Ms— TRT Spor (@trtspor) November 27, 2022
GOOOLL! | Majer farkı 3'e çıkardı! Hırvatlar durdurulamıyor! Kanada savunmasında büyük hata! ⚽️#HRV | #Qatar2022 pic.twitter.com/dHoz0BOa0y— TRT Spor (@trtspor) November 27, 2022