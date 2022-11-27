Fenerbahçe'nin Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia, Dünya Kupası'nda şu ana kadar ülkesine adına 3 gol kaydetti ve gol krallığında zirveye yerleşti. Tecrübeli yıldız, Senegal ağlarını da havalandırırsa Dünya Kupası tarihine geçecek. İşte detaylar...

Katar'da devam eden 2022 Dünya Kupası'nda Enner Valencia rüzgârı esiyor. Ekvador formasıyla şov yapan F.Bahçe'nin yıldızı, attığı gollerle dünya gündemine oturdu. Katar ile oynanan açılış maçında 2 kez ağları sarsıp önceki gün de Hollanda'yı boş geçmeyen 33 yaşındaki santrfor, gol sayısını 3'e yükseltti ve Dünya Kupası'nın gol krallığı yarışında iddiasını ortaya koydu. Ülkesinin Dünya Kupası'ndaki son 6 golünü kaydeden isim olarak tarihe geçmeyi başaran Valencia'nın dünya futbol tarihine geçmesine de 1 adım kaldı.

SENEGAL MAÇINI BEKLİYOR

Başarılı oyuncu, 2014 Dünya Kupası'nda İsviçre (1) ve Honduras'a (2) gol atmıştı. Ekvador, 2018'de Rusya'daki Dünya Kupası'nı kaçırırken, 2022 Katar'da iki maçta 3 kez fileleri sarsan Valencia, salı günü Senegal'e de gol atarsa Dünya Kupalarında arka arkaya 7 gol atan ilk oyuncu olacak. Portekiz'in efsanesi Eusebio 1966 Dünya Kupası'nda üst üste altı gol atarken, 1982'de İtalyan Paolo Rossi de aynı başarıyı yakalamıştı. 1994 Dünya Kupası'nda ise Rus forvet Oleg Salenko iki maçta altı gol atmıştı.