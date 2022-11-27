2022 Dünya Kupası F Grubu maçında Belçika ile Fas karşı karşıya geliyor. İlk maçını Kanada karşısında galip gelerek kazanan Belçika, Hırvatistan karşısında beraberlikle ayrılan Fas'la kozlarını paylaşıyor. Belçika-Fas maçını haberimizden CANLI olarak izleyebilirsiniz...

2022 Dünya Kupası f Grubu maçında Belçika ile Fas karşı karşıya geliyor. Belçika ilk maçında Kanada karşısında 1-0 galip geldi. Fas ise Hırvatistan'la mücadele etti ve 0-0 beraberlikle ayrıldı. Belçika-Fas maçını haberimizden CANLI olarak izleyebilirsiniz.

BELÇİKA FAS İLK 11'LER

Belçika: Courtois, Alderweireld, Castagne, Vertonghen, Meunier, Witsel, Onana, Thorgan Hazard, De Bruyne, Eden Hazard, Batshuayi.

Fas: Bounou, Hakimi, Aguerd, Saiss, Mazraouş, Amrabat, Ounahi, Amallah, Ziyech, Boufal, En-Nesyri.

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BELÇİKA-FAS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Belçika ile Fas arasında Al Thumama Stadyumu'nda oynanan maç saat 16.00'da başladı. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanıyor.