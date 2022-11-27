Fas rakibini Sabiri ve Zakaria'nın golleriyle 2-0 mağlup etti.
Bu sonucun ardından Fas puanını 4 yaparken, Belçika 3 puanda kaldı.
Gruptaki son maçta Belçika, Hırvatistan ile karşılaşacak. Fas ise Kanada ile kozlarını paylaşacak.
İŞTE MAÇTA ATILAN GOLLER
#GOLLLLL | Topu iğne deliğinden geçirdi! Fas, Abdelhamid Sabiri'nin şık golüyle Belçika karşısında öne geçti.#Qatar2022 pic.twitter.com/n4Behxgaa4— TRT Spor (@trtspor) November 27, 2022
#GOLLLLL | Tavana çaktı! Fas, Zakaria Aboukhlal'ın golüyle Belçika karşısında farkı 2'ye çıkardı!#Qatar2022 pic.twitter.com/PdXIghBOL3— TRT Spor (@trtspor) November 27, 2022