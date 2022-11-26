2022 Dünya Kupası C Grubu maçında Polonya ile Suudi Arabistan karşı karşıya geliyor. Suudi Arabistan ilk maçında Arjantin karşısında 1-0 geriye düşse de, mücadeleyi 2-1 kazanmasını bildi. Polonya ise Meksika ile yenişemedi ve 0-0 beraberlikle ayrıldı. Polonya-Arabistan maçını haberimizden CANLI olarak izleyebilirsiniz.
POLONYA ARABİSTAN İLK 11'LER
Polonya: Szczesny, Bereszynski, Kiwior, Glik, Cash, Zielinski, Krychowiak, Bielik, Frankowski, Milik, Lewandowski.
S. Arabistan: Alowais, Abdulhamid, Alamri, Albulayhi, Alburayk, Alanjei, Almalki, Kanno, Albrikan, Aldawsari, Alsehri.
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POLONYA-SUUDİ ARABİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Polonya ile Arabistan arasında Education City Stadyumu'nda oynanan maç saat 16.00'da başladı. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanıyor.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ
⚽GOOOLL!! Piotr Zielinski! Polonya zorlandığı maçta öne geçti... pic.twitter.com/rF0M8QmdLG— TRT Spor (@trtspor) November 26, 2022