2022 Dünya Kupası C Grubu maçında Polonya ile Suudi Arabistan karşı karşıya geliyor. İlk maçını Arjantin karşısında galip gelerek kazanan Arabistan, Meksika'yla puanları paylaşan Polonya'yla kozlarını paylaşıyor. Polonya-Arabistan maçını haberimizden CANLI olarak izleyebilirsiniz...

2022 Dünya Kupası C Grubu maçında Polonya ile Suudi Arabistan karşı karşıya geliyor. Suudi Arabistan ilk maçında Arjantin karşısında 1-0 geriye düşse de, mücadeleyi 2-1 kazanmasını bildi. Polonya ise Meksika ile yenişemedi ve 0-0 beraberlikle ayrıldı. Polonya-Arabistan maçını haberimizden CANLI olarak izleyebilirsiniz.

POLONYA ARABİSTAN İLK 11'LER

Polonya: Szczesny, Bereszynski, Kiwior, Glik, Cash, Zielinski, Krychowiak, Bielik, Frankowski, Milik, Lewandowski.

S. Arabistan: Alowais, Abdulhamid, Alamri, Albulayhi, Alburayk, Alanjei, Almalki, Kanno, Albrikan, Aldawsari, Alsehri.

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POLONYA-SUUDİ ARABİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Polonya ile Arabistan arasında Education City Stadyumu'nda oynanan maç saat 16.00'da başladı. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanıyor.

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