Polonya 2-0 Suudi Arabistan | MAÇ SONUCU-ÖZET (Dünya Kupası Polonya 2-0 Suudi Arabistan goller izle)

Polonya ile Suudi Arabistan 2022 Dünya Kupası C Grubu 2. maçında karşı karşıya geldi. Polonya rakibini Zielinski ve Lewandowski'nin golleriyle 2-0 mağlup etti.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 26.11.2022- 18:02 Güncelleme Tarihi: 26.11.2022- 18:09