Polonya rakibini Zielinski ve Lewandowski'nin golleriyle 2-0 mağlup etti.
Arabistan mücadelenin 45. dakikasında penaltıdan yararlanamadı.
Bu sonucun ardından Polonya puanını 4 yaparken, Suudi Arabistan 3 puanda kaldı.
Gruptaki 3. ve son maçta Polonya - Arjantin ile Suudi Arabistan ise Meksika ile karşI karşıya gelecek.
İŞTE MAÇTAKİ İLK GOL
⚽GOOOLL!! Piotr Zielinski! Polonya zorlandığı maçta öne geçti... pic.twitter.com/rF0M8QmdLG— TRT Spor (@trtspor) Nember 26, 2022
SUUDİ ARABİSTAN PENALTIDAN YARARLANAMADI
İNANILMAZ! Szczęsny önce penaltıyı çıkardı ardından bir kurtarış daha yaptı! pic.twitter.com/JXohFm2D3C— TRT Spor (@trtspor) November 26, 2022
POLONYA FARKI İKİYE ÇIKARDI
⚽GOOOLL!! ROBERT LEWANDOWSKI! Dünya Kupası'nda ilk gol ve gözyaşları! Suudi Arabistan savunmasında büyük hata! pic.twitter.com/QaSwpeJLDN— TRT Spor (@trtspor) November 26, 2022