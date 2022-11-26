Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. E Grubu müsabakasında İspanya ile Almanya kozlarını paylaşacak. Al Janoub Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, İspanya - Almanya maçı saat kaçta? Hangi kanalda? TRT 1 canlı izle

İspanya - Almanya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İSPANYA - ALMANYA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

DÜNYA KUPASI HABERLERİNİ TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. İspanya ile Almanya karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İspanya - Almanya maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

İSPANYA - ALMANYA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

İspanya - Almanya maçı 27 Kasım Pazar günü saat 22.00'de TRT 1'de canlı yayınlanacak.