Fransa 2-1 Danimarka (MAÇ SONUCU - ÖZET) Mbappe Fransa'yı son 16'ya taşıdı!

Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası'nda D Grubu nefes kesen bir karşılaşmaya sahne oldu. Fransa ile Danimarka'nın kozlarını paylaştığı mücadeleyi Fransızlar 2-1 kazandı ve gruptan çıkmayı garantiledi.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 26.11.2022- 20:58 Güncelleme Tarihi: 26.11.2022- 21:35