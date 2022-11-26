2022 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Fransa, Danimarka'yı 2-1 mağlup etti.
974 Stadyumu'nda Polonyalı hakem Szymon Marciniak'ın yönettiği karşılaşmada Fransa'ya galibiyeti getiren golleri 61'inci ve 86'ncı dakikalarda Kylian Mbappe kaydetti. Danimarka'nın tek golü ise 68'inci dakikada Andreas Christensen'den geldi.
Bu sonuçla Fransa 2'de 2 yaparak 6 puana yükseldi ve gruptaki liderliğini sürdürdü. Danimarka ise 1 puanla 3'üncü sırada kaldı.
Fransa, D Grubu'ndaki son maçında Tunus ile karşı karşıya gelecek. Danimarka'nın rakibi ise Avustralya olacak. Müsabakalar 30 Kasım Çarşamba günü oynanacak.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ:
🌪 Harika çocuk sahnede! Mbappe & Theo Hernandez iş birliği kilidi açıyor, Fransa önde! ⚽️ pic.twitter.com/8ZKzL3V1b2— TRT Spor (@trtspor) November 26, 2022
⚽️ GOOLL! 🇩🇰 Danimarka'nın cevabı gecikmedi! Eriksen ortaladı, topu iyi takip eden Christensen kafayı vurdu! Skorda denge var. pic.twitter.com/0nXm6QPo9F— TRT Spor (@trtspor) November 26, 2022
⚽️ GOOLL! | 🇫🇷 Mbappe sazı eline aldı! Griezmann'ın ortasında topu ağlara yolladı! Fransa üst tura koşuyor. pic.twitter.com/1iuJfMLlEF— TRT Spor (@trtspor) November 26, 2022