Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. C Grubu mücadelesinde Arjantin ile Meksika karşı karşıya geliyor. Arjantin-Meksika maçını haberimizden CANLI olarak izleyebilirsiniz...
ARJANTİN - MEKSİKA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Arjantin - Meksika maçı 26 Kasım Cumartesi günü saat 22.00'de başladı. Mücadele TRT 1'de canlı olarak yayınlanıyor.
ARJANTİN - MEKSİKA MAÇI İLK 11'LERİ
Arjantin: Emiliano, Montiel, Otamendi, Lisandro, Acuña, De Paul, Guido, Mac Allister, Messi, Lautaro, Di María.
Meksika: Ochoa, K.Álvarez, Araújo, Moreno, Montes, Gallardo, Guardado, Herrera, Chávez, Lozano, Vega
İTALYAN HAKEM DÜDÜK ÇALIYOR
Lusail Stadı'nda oynanan ve saat 22.00'de başlayan mücadeleyi turnuvanın açılış maçında da düdük çalan İtalyan hakem Daniele Orsato yönetiyor.